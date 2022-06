von Catrin Bartenbach Zeitenwende auch in Ascot: Das erste Mal in ihrer 70-jährigen Regierungszeit war die Queen bei ihrem Lieblingstermin nicht dabei. Das berühmte Pferderennen kann auf eine mehr als 300-jährige Geschichte zurückblicken.

Auf der berühmten Pferderennbahn in Ascot ist vergangene Woche, wie es scheint, eine Ära zu Ende gegangen: Die Queen hat an keinem der fünf "Royal Ascot"-Tage teilgenommen, und das, obwohl am Samstag sogar eines ihrer Pferde in einem Rennen mitlief. Es ist das erste Mal in ihrer 70-jährigen Regierungszeit, dass sie bei einem ihrer absoluten Lieblingstermine im royalen Terminkalender nicht dabei war.