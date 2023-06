Vom 20. bis 24. Juni 2023 findet das traditionelle Pferderennen Royal Ascot statt. Obwohl am vergangenen Wochenende gerade erst die Trooping the Colour Parade in London stattfand, die zu Ehren des Geburtstags des Königs abgehalten wurde und am Montag, dem 19.6. der Hosenbandorden gefeiert wurde, erschienen die Royals nun auch gut gelaunt in Ascot.

König Charles III. und Camilla wurden zu der Eröffnung des traditionellen Pferderennens in einer Kutsche, gezogen von vier Schimmeln, vorgefahren. Für die Queen, die eine Pferdenarrin war, war das sportliche Ereignis stets eines ihrer liebsten Events. König Charles, der zum ersten Mal als König das Pferderennen eröffnet, kann dem Wettsport nicht ganz so viel abgewinnen, wie seine verstorbene Mutter. Dennoch erschien er mit seiner Frau Camilla gut gelaunt und herausgeputzt in einem grauen Anzug mit Frack und Zylinder. Später fieberte das Paar dann aber doch eifrig mit.

Königin Camilla setzte auf dezentes Outfit in Creme, mit passendem Mantel und einer großen Diamant-Brosche - der Hingucker des Looks. Auch die Verwandtschaft ließ sich teilweise blicken. Prinzessin Anne sah man in einem petrolfarbenen, changierenden Mantel und Kleid-Ensemble vertieft in ein Gespräch mit Camillas Ex-Mann Andrew Parker-Bowles. Die Königin war von 1973 bis 1995 mit Parker-Bowles verheiratet, aus der Ehe stammen die Kinder Laura Lopes und Tom Parker Bowles.

Pferderennen Royal Ascot: Prinzessin Beatrice Look passte perfekt zum Anlass

Sichtlich gutgelaunt und bekannt dafür, auch mal einen Spaß zu machen waren Annes Tochter Zara Tindall und ihr Mann Mike. Zara setzte auf ein dezenteres Kleid im floralen Stil, und auch ihren Hut hätte man ebenso gut auf einer Gartenparty tragen können. Nicht so bei Prinzessin Beatrice, der Tochter von Prinz Andrew. Mit einem knalligen, pinken Kopfschmuck setzte sie ein Ascot typisches Statement. Sowohl ihr Kleid, als auch die Weste und Krawatte ihres Mannes Edoardo Mapelli Mozzi passten sich dem pinken Hut farblich an.

Bei dieser Feierlichkeit nicht mit von der Partie: Prinz William und Prinzessin Kate. Für sie ging es direkt zurück in den Arbeitsalltag. Kate widmete sich der Wiedereröffnung der National Portrait Gallery in London nach einer umfassenden dreijährigen Renovierung. Prinz William besuchte währenddessen im St. George's Park Englands nationales Fußballzentrum. Hier traf er die englische Frauenmannschaft, um ihnen viel Glück für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 zu wünschen, die im Juli in Australien und Neuseeland stattfinden wird.

Und damit nicht genug von Terminen und Feierlichkeiten. Am Mittwoch, dem 21. Juni, wird Prinz William 41 Jahre alt.

