von Laura Schäfer Es heißt, der Journalist Omid Scobie komme Prinz Harry und Herzogin Meghan so nah wie kein anderer Medienvertreter. Einst schrieb er ein Buch über die beiden, nun spricht er über die Autobiografie des Prinzen – und geht wie dieser mit der britischen Presse hart ins Gericht.

Vor zweieinhalb Jahren veröffentlichte Omid Scobie gemeinsam mit einer anderen Journalistin, Carolyn Durand, ein Buch über Prinz Harry und Herzogin Meghan. In ihrem Prozess gegen den Verlag der "Mail on Sunday" musste die Herzogin von Sussex einräumen, dass sie Informationen über den damaligen Kommunikationschef an Scobie und Durand weitergab. Eine gewisse Nähe ist daher nicht zu leugnen. Mit dem stern sprach der Brite über die Autobiografie des Prinzen, "Spare" (in Deutschland: "Reserve"), seine Hoffnungen für einen Wandel im Königshaus und Prinz Williams größte Herausforderung.