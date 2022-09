von Laura Schäfer Queen Elizabeth II. ist gestorben und ihr ältester Sohn Charles sitzt jetzt auf dem Thron. Welches Vermächtnis hinterlässt die Jahrhundert-Königin und was kommt mit dem neuen König? Darüber sprechen die Adelsexperten Laura Schäfer und Stefan Blatt.

Gut 24 Stunden ist es her, dass Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Auf ihrem geliebten Schloss Balmoral tat die Königin ihren letzten Atemzug. Britische Medien berichten, dass ihr ältester Sohn Charles und Tochter Anne in den letzten Minuten bei ihr waren. Sieben Jahrzehnte saß die Königin auf dem Thron und war die Galionsfigur der Windsors. Mit ihr an der Spitze hat das Königshaus so manchen Sturm überstanden. Sie war das Herz der Royal Family und hat alles getan, um Einigkeit zu demonstrieren.

Mit ihrem Tod ist ihr ältester Sohn Charles auf den Thron gefolgt. Der 73-Jährige hat ein anderes Naturell als seine ausgleichende Mutter. Mit was bei ihm zu rechnen ist und welches große Vermächtnis Queen Elizabeth II. hinterlässt, besprechen stern-Royals-Expertin Laura Schäfer und Stefan Blatt, Mitglied der BUNTE-Chefredaktion im Video.