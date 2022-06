25. Juni 2022

Kronprinzessin Amalia der Niederlande über ihre königlichen Freundinnen und die Liebe

Am Freitag stand das jährliche Sommer-Fotoshooting der niederländischen Königsfamilie an. Gut gelaunt posierten König Willem-Alexander und Königin Máxima mit ihren Töchtern, Ariane, Amalia und Alex (v.l.n.r.), auf Schloss Noordeinde. Das Königspaar und Kronprinzessin Amalia stellten sich anschließend den Fragen der Presse. Die Neugier war offenbar groß, mehr aus dem Leben der 18-Jährigen zu erfahren. Erst am vergangenen Wochenende war sie mit ihren Eltern nach Norwegen gereist. Dort besuchten sie das Gala-Dinner anlässlich des 18. Geburtstags von Prinzessin Ingrid Alexandra. Wie Amalia jetzt verriet, stehen sie, Ingrid Alexandra und Kronprinzessin Elisabeth von Belgien in regem Austausch. "Wir verstehen einander, wir müssen nichts erklären", so die künftige Königin laut "blauwbloed.nl". "Es ist sehr schön, miteinander über normale Dinge im Leben zu sprechen, die für uns ein bisschen anders sind." Ein Reporter sprach Amalia auf Berichte an, wonach sie verliebt sei. Sie antwortete, dass sie sehr glücklich sei, da sie so viel Liebe von ihrem Umfeld bekomme, berichtet "linda.nl". Wenn es mit jemandem ernst werde, werde sie es schon sagen. Als der Reporter weiter nachbohrte, sei der König in die Bresche gesprungen und habe erklärt: "Meine Tochter ist 18 Jahre alt. Sie wird jetzt studieren gehen." Im Herbst beginnt Amalia ihr Studium in Amsterdam.

