Charlotte Casiraghi, Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco und passionierte Reiterin, hat die Haute-Couture-Schau von Chanel zu Pferde eröffnet. Nach dem Auftritt von Musiker Sébastien Tellier, der für den Soundtrack der Show sorgte, kam die 35-Jährige auf einem Pferd auf den Laufsteg geritten. In einer dunklen, glitzernden Tweedjacke, mit Reiterhelm und Stiefeln drehte sie eine Runde durch den Sand, um dann im Galopp wieder hinter den Kulissen zu verschwinden. Erst dann begann die eigentliche Modenschau. Chanel hat von jeher eine enge Beziehung zur Reiterei. Das temporäre Ausstellungsgebäude im Grand Palais Ephémère am Champ de Mars war von Künstler Xavier Veilhan in einen zeitgenössischen Reiterparcours verwandelt worden, der durch riesige Installationen aus unbehandeltem Holz führte. Das letzte Model, das traditionell ein Brautkleid vorführt, hielt einen Strauß blauer Blumen in der Hand – eine Hommage an den nach einem Skiunfall gestorbenen Schauspieler Gaspard Ulliel . Der Franzose hatte für das Chanel-Parfum "Bleu" Werbung gemacht.