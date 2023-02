15. Februar 2023

Fürstin Charlène begeistert in einem 7000-Euro-Kleid

Bei einer Charity-Veranstaltung ihrer Stiftung zog Fürstin Charlène alle Blicke auf sich. Das lag auch an ihrem Outfit: Sie trug eine edle, bodenlange Robe aus schwarzer Spitze. Der Unterstoff in der Farbe Nude verlieh ihr ein dezentes Strahlen. Eingerahmt wurde ihr Outfit mit einem schwarzen, ebenfalls bodenlangen Mantel. In den sozialen Medien wird nun vor allem über ihr Kleid gesprochen. Bei dem Preis dürften einige Fans allerdings Schnappatmung bekommen: Die Traumrobe der Schweizer Marke Akris gibt es online für 6869 Euro zu kaufen, der Gürtel ist aus Rosshaar. Doch bei der Stoffzusammensetzung dürften einige enttäuscht sein: Das Kleid besteht zu 90 Prozent aus Polyester und zu zehn Prozent aus Nylon. Bei dem Preis würden einige sicher echte Seide erwarten...

