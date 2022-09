17. September 2022

Erbprinz Georg Alexander zu Mecklenburg und seine Hande haben Ja gesagt

Die letzte Adelshochzeit des herzoglichen Hauses von Mecklenburg, die in Mecklenburg-Vorpommern gefeiert wurde, liegt lange zurück. Nun konnten in der Stadtkirche von Neustrelitz wieder die Glocken erklingen. Erbprinz Georg Alexander zu Mecklenburg und die 29 Jahre alte Niederländerin Hande Macit am Samstag vor rund 500 Gästen öffentlich das Ja-Wort. Der 31-Jährige ist der älteste Sohn der Familie von Mecklenburg-Strelitz, die sonst im Breisgau lebt, aber seit 1990 wieder intensivere Kontakte in die Region Mecklenburg-Strelitz pflegt. In der katholischen Messe wurde auch eine Gedenkminute für die gestorbene britische Königin Elizabeth II. (1926-2022) eingelegt. Das Paar ist seit Mitte Juni 2022 standesamtlich vermählt und lebt sonst ein bürgerliches Leben in Rotterdam. Vor der Stadtkirche hatten sich etwa 100 Schaulustige versammelt, die dem Paar beim Auszug zujubelten. Georg Alexanders Vater, der 66-jährige Georg Borwin, ist seit 2001 - dem Ende der Linie von Mecklenburg-Schwerin - Oberhaupt des gesamten Herzogs-Hauses Mecklenburg.





