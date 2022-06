Herzogin Camilla trat neben ihrem Ehemann bei der "BBC’s Platinum Party at the Palace" auf. Während Prinz Charles eine emotionale Rede hielt, stand sie unterstützend daneben. Auch wenn die Herzogin von Cornwall eher eine Nebenrolle bei dem riesigen Live-Event spielte, so schickte sie dennoch eine Botschaft in Form ihres Kleides. Camilla trug eine saudische Daqlah, ein traditionelles Kleidungsstück, das ihrem Mann vor einigen Jahren während eines Besuchs in Saudi-Arabien geschenkt wurde - hier trägt es Prinz Charles damals selbst . Eine Ehre für Herzogin Camilla, die ihre dankbare Rolle als königliches Mitglied und die Verbundenheit zu anderen Ländern und Kulturen damit unterstreicht, dieses Kleidungsstück zu einem solch wichtigen Anlass zu tragen.