20. Januar 2022

Prinz William und Herzogin Kate lassen Andrew öffentlich fallen

Am Mittwoch besuchten Prinz William und Herzogin Kate das Foundling Museum in London. Es ist der erste öffentliche Auftritt des Paares im Jahr 2022. Dabei offenbarte die Herzogin von Cambridge ihre dunkleren Haare. Am Rande fragte ein Reporter des TV-Senders Sky, ob der 39-Jährige seinen Onkel Andrew weiterhin unterstützen werde. William lachte kurz und sofort sprang eine Mitarbeiterin dazwischen und tadelte den Journalisten. In der vergangenen Woche war auch schon Prinz Charles am Rande eines Termins auf seinen Bruder angesprochen worden – seine Reaktion war die gleiche: Stille.

Mehr