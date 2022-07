5. Juli 2022

Herzogin Kates Grimassen-Show beim Tennis-Turnier in Wimbledon

Die Viertelfinalgegner in Wimbledon können sich an diesem Nachmittag über royalen Besuch freuen: Herzogin Kate und Prinz William sitzen in der Royal Box. Sie ist begeisterte Tennisspielerin und trainiert regelmäßig in einem Privatclub in London. Außerdem ist die Herzogin von Cambridge Schirmherrin des Tennis-Verbandes und als solche jedes Jahr beim weltberühmten Turnier im Süden Londons dabei. Zeigt sich die 40-Jährige bei sonstigen Termin ruhig, seriös und höflichem Lächeln, geht sie bei Sport-Events regelmäßig aus sich heraus. So auch beim Viertelfinale, das Novak Djokovic und Jannik Sinner austragen. Während sich die Spieler ein heißes Match liefern, fiebert Kate sichtlich mit ...

