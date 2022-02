Die deutschen Kinder haben das Sandmännchen, die britischen Herzogin Kate: Die Frau von Prinz William liest in einer BBC-Sendung für Kleinkinder eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Die 40-Jährige wird den Kinderbuchklassiker "The Owl Who Was Afraid of the Dark" ("Die kleine Eule") von der britischen Autorin Jill Tomlinson präsentieren. Kate, selbst Mutter von drei Kindern, will damit einen Beitrag zur mentalen Gesundheit der Jüngsten leisten. In dem Buch geht es um eine kleine Eule, die sich im Dunkeln fürchtet. "Es ist besser, sich über die Sachen zu informieren, die uns Angst machen, bevor wir uns festlegen. Und mit der Hilfe anderer können wir uns oft den Dingen stellen, die uns Sorgen machen", sagte die Herzogin in einem vorab veröffentlichten Clip . Der ganze Auftritt wird am Sonntagabend um 18.50 Uhr (Ortszeit) in der Sendung "Cbeebies" ausgestrahlt.