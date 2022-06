4. Juni 2022

Kate und William sehen sich Proben in Cardiff an

Der Herzog und die Herzogin von Cambridge, Prinz George und Prinzessin Charlotte, sind aktuell zu Besuch in Cardiff. Sie sprechen mit Gratulanten im Cardiff Castle in Wales. Später treffen sie dort die Künstler und das Team eines besonderen Konzerts und sehen sich die Proben an, hieß es im Vorfeld des Besuches. Das Konzert wird zur Feier des Platinjubiläums der Queen später am Nachmittag auf dem Schlossgelände stattfinden. Der kleine Prinz Louis war diesmal bei dem öffentlichen Auftritt nicht dabei. Herzogin Kate zog aber alle Blicke im strahlend roten Mantelkleid auf sich, während ihr Mann und ihre Kinder sich in gedeckten Blautöne präsentierten.

