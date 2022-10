28. Oktober 2022

Königin Letizia von Spanien zeigt ihre muskulösen Arme

Bei ihr wirkt jeder Bodyguard überflüssig: Letizia ist nicht nur die Königin von Spanien, sondern offenbar auch eine echte Pumper-Queen. Die Monarchin ist für ihren trainierten Körper durchaus bekannt, aber je auffälliger sie ihr Kleid wählt, desto mehr sieht man, wie fit sie wirklich ist. Bei einem traditionellen Konzert am Vorabend der Verleihung des Prinzessin-von-Asturien-Preises in Oviedo trug Letizia ein langes, schwarzes Neckholder-Kleid, welches einen freien Blick auf ihre gestählten Arme erlaubte. Immer wieder beeindruckt die Frau von König Felipe mit ihrem sportlichen Ehrgeiz, in diesem Jahr gewährte die Königin mit geschickt gewählten Kleidern auch Blicke auf ihr Sixpack und einen durchtrainierten Rücken.

