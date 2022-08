8. August 2022

Königin Letizia von Spanien begeistert im Mini-Kleid auf Mallorca

Wie jedes Jahr verbringt die spanische Königsfamilie den Anfang ihres Sommerurlaubs auf der Balearen-Insel Mallorca. Am Sonntagabend flanieren Königin Letizia und ihre Töchter, Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofía, durch Palma. Bei Letizia hat sich ihre Schwiegermutter, Ex-Königin Sofía, untergehakt. Die Monarchen-Gattin sieht in ihrem rot-weiß gemusterten Mini-Kleid einfach fantastisch aus. Dank des kurzen Schnitts kommen die gebräunten Beine Letizias optimal zur Geltung. Die Stimmung bei den royalen Ladys ist offenbar sehr gut. Vergessen ist Ostern 2018, als die beiden Königinnen vor den Augen der Weltöffentlichkeit aneinander gerieten. Spätestens seit den Querelen um Sofías Ehemann Juan Carlos hält die Familie – zumindest in der Öffentlichkeit – zusammen.

Mehr