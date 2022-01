11. Januar

Ex-König Konstantin von Griechenland mit Corona in der Klinik

Konstantin von Griechenland zeigt sich zuletzt bei der Hochzeit seines Sohnes Philippos im Oktober 2021 in Athen in der Öffentlichkeit. Kurz vor Weihnachten erleidet der frühere Monarch eine Lungenentzündung mit Lungenödem und wird in eine Klinik eingeliefert. Danach soll es dem 81-Jährigen wieder gut gehen. Doch jetzt meldet "Royal Central", dass Konstantin erneut im Krankenhaus sein soll. Demnach leide er an einer Covid-Erkrankung. Soweit gehe es ihm gut. Konstantins Ehefrau Anne-Marie wird in den nächsten Tagen beim Thronjubiläum ihrer Schwester, Königin Margrethe von Dänemark, in Kopenhagen erwartet.

