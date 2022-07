8. Juli 2022

Prinzessin Madeleine von Schweden zeigt sich im gerüschten Blütentraum beim Deutschland-Besuch

Königin Silvia von Schweden hat mit "Childhood" eine sehr erfolgreiche Charity-Organisation aufgebaut, die Kinder und Jugendliche betreut, die Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch und Gewalt gemacht haben. Seit einigen Jahren arbeitet auch ihre jüngste Tochter für die internationale Stiftung. Seit Kurzem ist Prinzessin Madeleine stellvertretende Ehrenvorsitzende und in ihrer neuen Rolle nach Frankfurt am Main gereist. Dort wird momentan an einem "Childhood"-Haus gebaut, dessen Trägerschaft das Universitätsklinikum Frankfurt übernommen hat. Die 38-Jährige schaute sich vor Ort um und zeigte sich begeistert vom Kinderschutz in Deutschland: "Es wärt mein Herz, zu wissen, dass hier die Kinder im Mittelpunkt stehen und sie die Unterstützung bekommen, auf die sie ein Recht haben." Bei ihrem Besuch verzauberte die dreifache Mutter in einem gerüschten Blumenkleid von Misa. Die Prinzessin verbringt den Sommer mit ihrer Familie mal wieder in Schweden. Dort wird am 14. Juli traditionell der Geburtstag der Kronprinzessin gefeiert, woran auch Madeleine teilnimmt.

