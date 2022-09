28. September 2022Sorge um Mette-Marit: Die Kronprinzessin nahm am Dienstag einen Termin in Oslo wahr. Dort besuchte sie als Schirmherrin des Roten Kreuzes das Frauenzentrum Stella und überreichte den Freiwilligen vor Ort eine Torte zum zehnjährigen Jubiläum. Doch laut der norwegischen Nachrichtenagentur NTB musste die Frau von Kronprinz Haakon nach nur 15 Minuten bereits wieder gehen."Leider musste die Kronprinzessin den Besuch aufgrund von Nebenwirkungen der Medikamente, die sie gegen ihre Lungenfibrose einnimmt, früher als geplant absagen. Lungenfibrose ist eine chronische Lungenerkrankung, die zeitweise mehr Beschwerden verursacht", bestätigte der Palast in einer offiziellen Erklärung bei Instagram