7. August 2022

Neue Schulen für den Nachwuchs

Nach dem Abschied von einem in die Kritik geratenen Internat hat die dänische Königsfamilie neue Schulen für die beiden ältesten Kinder von Kronprinz Frederik (2. v.l.)gefunden. Der 16-jährige Prinz Christian (2. v.r.) wird nach den Sommerferien auf das Ordrup-Gymnasium in Gentofte nördlich von Kopenhagen gehen, seine anderthalb Jahre jüngere Schwester Prinzessin Isabella (v.l.) in die neunte Klasse der Ingrid-Jespersen-Schule im Kopenhagener Stadtteil Østerbro. Das teilte das dänische Königshaus am Sonntag mit. Das neue Schuljahr beginnt an vielen dänischen Schulen an diesem Montag.

