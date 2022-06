17. Juni 2022

Norwegen feiert 18. Geburtstag von Prinzessin Ingrid Alexandra

Am 21. Januar war die norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra volljährig geworden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Tochter von Kronprinz Haakon und seiner Frau Mette-Marit jedoch nicht in großer Runde feiern. Das wird nun an diesem Wochenende nachgeholt. Am Donnerstagabend kamen bei einem Dinner in der Deichman-Bibliothek in Oslo Mitglieder der Königsfamilie sowie führende Vertreterinnen und Vertreter der norwegischen Politik zusammen. Die königliche Familie traf zu einer Blaskapellen-Version des Abba-Hits "Mamma Mia" vor der Bibliothek ein. Neben Ingrid Alexandras Bruder Prinz Sverre Magnus (l.) und ihrem Stiefbruder Marius Borg Høiby (2.v.l.) waren auch ihre Tante Märtha Louise und ihr Partner Durek Verrett dabei. Das Paar hatte erst kürzlich seine Verlobung bekanntgegeben. In einer Rede dankte die Prinzessin allen, die zu der Veranstaltung beigetragen hatten, sowie den knapp 200 geladenen Gästen, dass sie aus dem ganzen Land angereist seien. Am Freitag soll Ingrid Alexandra noch einmal in Oslo gefeiert werden: Dann haben ihre königlichen Großeltern zum Gala-Dinner ins Schloss geladen. Zu dem Empfang werden mehrere Royals europäischer Königshäuser erwartet.

