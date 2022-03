12. März 2022

Prinz Harry will nicht zum Gottesdienst für Philip anreisen

Prinz Harry macht mal wieder, was er will und nicht, was von ihm erwartet wird. So gab er jetzt bekannt, dass er nicht an dem Gedenkgottesdienst zu Ehren seines verstorbenen Großvaters Prinz Philip Ende März teilnehmen möchte. Das habe ein Sprecher der Royals laut "People" nun bestätigt. In der alten Heimat sorgt der Prinz damit mal wieder für Kopfschütteln. Royal-Expertin Angela Levin erklärte laut "Daily Mail", dass Harry damit "die Queen brüskiert", die immer noch den Verlust ihres Mannes betrauere. Angeblich wurde die Monarchin selbst nur 15 Minuten im Voraus über Harrys offizielle Absage informiert. Die Absage kommt, nachdem Prinz Harry kürzlich Sicherheitsbedenken geäußert hatte. Sein juristisches Team soll Medienberichten zufolge vorgebracht haben, dass der Herzog von Sussex sich "nicht sicher dabei fühlt", seine Familie nach Großbritannien zu bringen. Doch diese Sorgen gründen, so Levin, auf einem Missverständnis: "Er hat das alles falsch verstanden. Kommt er zu einem royalen Anlass, bekommt er Polizeischutz."

