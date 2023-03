1. März 2023

Prinz William und Herzogin Kate treten in die Pedale

Da geben aber zwei Royals so richtig Gas – typisch Herzogin Kate und Prinz William. Sie scheuen sich nicht auf offiziellen Anlässen auch mal selbst in die Pedale zu treten. So geschehen am vergangenen Dienstag in einem Freizeit-Center in Südwales. In einem dazugehörigen Instagram-Posting macht das Ehepaar darauf aufmerksam, wie wichtig ein gesunder Lebensstil für uns alle ist. Außerdem besuchten Kate und William die Wales Air Ambulance Charity und weihten das neue Familienzimmer ein, das die Rettungskräfte, ihre Familien und Krankenschwestern in Zukunft unterstützen soll.

