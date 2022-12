Seltener Anblick: Prinzessin Kate präsentiert bei Empfang die "Lotus Flower Tiara"

7. Dezember 2022Während Prinz Harry und seine Frau Meghan in New York mit dem "Ripple of Hope Award" für ihr Engagement gegen Rassismus ausgezeichnet wurden, fand im Buckingham Palast in London der traditionelle Diplomatenempfang statt. Prinzessin Kate begrüßte gemeinsam mit Ehemann William sowie König Charles III. und Königingemahlin Camilla die Gäste. Die Prinzessin von Wales sorgte dabei nicht nur mit ihrem roten Jenny-Packham-Kleid für Aufsehen, sondern auch mit der Wahl ihres Schmucks. Die 40-Jährige trug Diamant-Ohrringe der verstorbenen Queen und die sogenannte "Lotus Flower Tiara". Queen Mum hatte sie einst aus einer Kette anfertigen lassen, die sie von ihrem Mann George VI. zur Hochzeit im Jahr 1923 geschenkt bekam. Später soll es die Lieblings-Tiara von Prinzessin Margaret gewesen sein. Kate zeigte das Schmuckstück zuletzt im Jahr 2015 bei einem Staatsbankett für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping.