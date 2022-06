Ihren Geburstag verbringt Madeleine allerdings nicht in Schweden, wie es die Hofinformationschefin Margareta Thorgren gegenüber der " Svensk Damtidning " mitteilte. Die Prinzessin feiert ihren Ehrentag in den USA. Die Prinzessin lebt mit ihrem Mann Christopher O'Neil und ihren drei Kindernseit 2018 in Florida. Sie hatte 2010 ihr Heimatland nach dem Seitensprung und der Auflösung der Verlobung mit Jonas Bergström verlassen. Sie ging nach New York. Zwischenzeitlich lebte die Prinzessin mit ihrem heutigen Mann und den Kindern in London. Madeleine Thérèse Amelie Josephine Prinzessin von Schweden und Herzogin von Hälsingland und Gästrikland ist das jüngste Kind von König Carl XVI. Sie ist die Nummer acht in der schwedischen Thronfolge.