27. Juni 2022

Queen Elizabeth II. reist nach Schottland

Erstmals seit ihrem Platinjubiläum Anfang Juni hat sich Queen Elizabeth II. wieder bei einem Termin in der Öffentlichkeit gezeigt. Die 96-Jährige nahm an der Ceremony of the Keys in der schottischen Hauptstadt Edinburgh teil. Dabei wurde der Monarchin symbolisch der Schlüssel der Stadt übergeben, den sie dann wiederum den gewählten Vertretern zur sicheren Aufbewahrung aushändigte. Begleitet wurde die Königin von ihrem jüngsten Sohn Prinz Edward und dessen Frau Sophie. Wegen ihrer gesundheitlichen Probleme in den vergangenen Wochen war es bis zuletzt ungewiss, ob Elizabeth II. die Reise auf sich nehmen würde. In Schottland richtet das britische Königshaus in dieser Woche eine Reihe von Veranstaltungen aus. Auch Thronfolger Prinz Charles und seine Schwester Prinzessin Anne werden zu verschiedenen Programmpunkten erwartet. Die Queen hofft, weitere Termine wahrnehmen zu können. So ist unter anderem ein Treffen mit der schottischen Ministerin Nicola Sturgeon geplant.

