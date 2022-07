1. Juli 2022

Die Queen zeigt sich mit Charles – und schon steigt die Stimmung

Neuer Auftritt von Queen Elizabeth und sie versprüht gute Laune! Am Donnerstag tritt die Königin mit Prinz Charles vor Schloss Holyroodhouse in Schottland auf. Dort wird eine Militärparade für die Monarchin abgehalten. Die Stimmung bei Elizabeth II. war sichtlich gut. Sie lächelte, scherzte mit ihrem ältesten Sohn und den Militärangehörigen. Es ist der erste Auftritt der Königin seit dem offiziellen Auftakt der Holyrood Week, wie die Woche heißt, wenn die Queen in Schottland Hof hält. Immer wieder muss sie Auftritte absagen oder an andere Familienmitglieder verteilen, da sie aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters von 96 Jahren Mobilitätsschwierigkeiten erlebt. Charles wird den gemeinsamen Auftritt mit seiner beliebten Mutter besonders begrüßt haben. Er steht gerade immens unter Druck, nachdem herauskam, dass er zwischen 2011 und 2015 Bargeld in Höhe von insgesamt drei Millionen Euro von einem katarischen Scheich angenommen hat.

