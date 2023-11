Im New Scotland Yard in London wird der königliche Schutz gesteuert

von Catrin Bartenbach Ist Rund-um-die-Uhr-Security für Royals noch nötig und zeitgemäß, welche Ausbildung braucht ein königlicher Bodyguard und was kostet das Ganze überhaupt? Wir geben Einblicke in die geheimnisvolle Welt des royalen Personenschutzes.

Weihnachten 2021: frühmorgens am 25. Dezember dringt ein maskierter Eindringling auf Schloss Windsor bis in die Sicherheitszone im oberen Bereich der Residenz hinter dem Round Tower vor, die unmittelbaren Zugang zu den Privatgemächern der königlichen Familie bietet. Und er ist bewaffnet, mit Pfeil und Bogen. Seine Absicht: Königin Elizabeth II. zu töten. So gibt der 20-jährige, offenbar geisteskranke Jaswal Singh Chail hinterher bei der Polizei zu Protokoll, nachdem die rechtzeitig alarmierten Scotland Yard- Sicherheitskräfte ihn abgefangen und festgesetzt hatten. Trockener Kommentar der Queen hinterher zu dem Vorfall: "Wäre er bis zu mir durchgekommen, hätte er uns allen aber ganz schön das Weihnachtsfest verdorben …"