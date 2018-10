Wind und Hüte - keine ganz einfache Kombination. Aber wenn eine royale Hochzeit ansteht, muss das Outfit der Gäste einfach perfekt sein, auch wenn es so stürmt, dass es sogar fast die kleinen Brautjungfern wegfegt. Auf Windsor Castle stand am Freitag die Vermählung der Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie mit Jack Brooksbank an. In der Kapelle des Schlosses hatten sich erst im Mai Meghan Markle und Prinz Harry das Ja-Wort gegeben. Nun schreitet die jüngere Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson vor den Traualtar. Mutter Sarah zeigte sich vor Beginn der Zeremonie freudig aufgeregt. Zwei Royal Weddings in einem Jahr - das freut die Fans der britischen Monarchie. Einige hatten sich schon am Morgen an der Strecke zum Schloss versammelt. "Wir hatten Harrys Hochzeit im Fernsehen gesehen und dachten: so was haben wir noch nie gemacht, lass uns an die Straße stellen und sehen, was los ist." Die Fans haben genau im Blick, wer alles kommt - zum Beispiel Promis wie Robbie Williams, Kate Moss, dicht gefolgt von Liv Tyler oder Naomi Campbell - aber vor allem auch, wer nicht kommt. Charles Gattin Camilla zum Beispiel, die wegen einer Verpflichtung in Schottland unabkömmlich ist. Prinz William und seine Frau, Herzogin Catherine waren hingegen mit von der Partie. Ebenso wie die Queen und ihr Gemahl, Prinz Philipp. Eine Fernsehübertragung der Trauung selbst, wie bei Harry und Meghan, gab es nicht. Am Nachmittag gibt die Queen zu Ehren des frischvermählten Paares einen Empfang auf Windsor Castle. Prinzessin Eugenie ist die Nummer neun in der britischen Thronfolge und arbeitet als Galeristin. Ihr frischgebackener Gatte Jack ist Unternehmer und vertritt unter anderem als Markenbotschafter eine Tequila-Sorte von George Clooney. Kennengelernt hatten sich die beiden 2010 in einem Schweizer Luxus-Ski-Resort. Offizielle royale Pflichten wird das Paar nicht ausüben.