Ihr vorübergehender Arbeitsplatz ist die Küche des Buckingham Palace. Claire Ptak hat wahrscheinlich einer der wichtigsten Jobs ihres Lebens. Die Konditorin und Tortendesignerin wird den royalen Hochzeitskuchen für die Prinz Harry und seine zukünftige Frau Meghan Markle backen, und steckt schon voll in den Vorbereitungen. Die US-Amerikanerin hat einen Laden in London. Im März bekam sie den Auftrag einen Kuchen zu kreieren, der erfrischend zitronig und cremig werden, und die geladenen Gäste und natürlich das Hochzeitspaar verzaubern und den Tag versüßen soll. "Seit ich ein kleines Kind bin, backe ich. Das ist wie ein Traum, gefragt zu werden, einen der aufregendsten Kuchen zu kreieren. Das ist wundervoll. Und als Bonus kann es natürlich mein Geschäft anfeuern. Ob es dazu kommt weiß ich nicht. Ich bin einfach ziemlich glücklich etwas mitbeizutragen." Meghan Markle hatte Claire bereits vor einigen Jahren kennengelernt. Damals interviewte das zukünftige Mitglied der royalen Familie die Konditorin für ihren Blog "The Tig", den sie allerdings im letzten Jahr einstellte, nachdem die Beziehung mit Prinz Harry bekannt wurde. Claire Ptak und ihr Team werden drei Kuchen in verschiedenen Größen herstellen, die dann am Samstag nach Schloss Windsor geliefert werden sollen.