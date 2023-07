von Christina Klein Wenn man an königliche Mahlzeiten bei den britischen Royals denkt, schweben einem lange, edel gedeckte Tafeln und ein feines Mehrgänge-Menü vor. Doch Prinz William und Co. essen auch sehr gerne bodenständig.

Die Lieblingsspeisen der Royals sind nicht etwa Austern und Kaviar, sondern ganz normale Gerichte, wie das beliebte, frittierte Essen "Fish & Chips". Vor allem Königin Camilla liebt das fettige, typisch britische Mahl. Doch auch Kate und William aßen es vor allem zu Studienzeiten gern.

2021 statteten Prinz William und Kate Schottland einen Besuch ab und fanden sich so einige Male in der preisgekrönten Anstruther Fish Bar in der Küstenstadt Anstruther ein. Das Paar bestellte ein in Papier eingewickeltes Schellfisch-Abendessen für 7,95 Pfund zum Mitnehmen, das sie auf einer Bank am Pier aßen, bevor sie zurückgingen, um noch ein Eis zu essen.

Selbst die verstorbene Queen aß "Fish & Chips" gern, vor allem, wenn sie auf Schloss Balmoral hauste. Dann musste das ein oder andere Mal ein Angestellter ins Dorf fahren und der Queen ihr Essen besorgen, so schreibt es das britische Magazin "The Sun". Prinzessin Kate wurde einst bei einem Event von einem kleinen Mädchen gefragt, ob die Queen gern Pizza esse. Kate wusste es nicht. Doch ihr ehemaliger Koch, Darren McGrady, konnte die Frage beantworten: "Ich habe elf Jahre lang für die Königin gekocht und ihr kein einziges Mal Pizza serviert. Die Königin hatte es nicht einmal auf der Speisekarte, als wir mit der Britannia in Palermo, Sizilien, waren."

Der ehemalige royale Koch verriet auch, dass im Gegensatz dazu ihre Enkelkinder Prinz William und Prinz Harry Pizza liebten und es damals im Kensington Palast ständig abends Pizza zu essen gegeben habe. Zum Glück lernte Prinz William aber nach dieser Zeit noch richtig zu kochen. Mit seinem Engagement am Herd und selbst gekochten Gerichten wie Spaghetti Bolognese soll er zu Studienzeiten Kate Middletons Herz erobert haben. Die Pastaliebe scheint auch Prinz George geerbt zu haben, der Spaghetti Carbonara zu seinen Leibspeisen zählt. Seine Schwester Charlotte hingegen soll schon seit sie ein kleines Kind war, total auf Oliven abfahren.

Prinz William und Kate essen in gemütlichen Klamotten Curry vorm TV

Heutzutage steht das royale Ehepaar auch auf Curry. Oft sitzen sie gemeinsam vor dem Fernseher und essen ihr Curry, während Serien wie "Homeland" oder "Game of Thrones" laufen. Im Radio 1 Interview mit Scott Mills verrieten sie 2017 auch, dass sie dabei gemütliche Klamotten tragen – ganz normal also. Meist besorgen sie das Curry, einen Lieferservice in den Palast nehmen sie eher nicht in Anspruch. Ab und an kochen sie es auch selbst, wobei Kate verriet, dass dies mit dem Schärfegrad echt schwierig ist, weil jeder in der fünfköpfigen Familie ihn gern anders hätte. Sie erzählte auch, dass sie selbst und ihre Tochter Charlotte Schärfe ganz gut abkönnen, Prinz William wiederum nur eine mittlere Schärfe wünscht.

Zu Kates Lieblingsgerichten zählt bis heute der Nachtisch Sticky Toffee Pudding, den auch die Queen liebte. Die künftige Königin soll ihre Lebensmitteleinkäufe laut der "Daily Mail" immer noch zum Großteil selbst erledigen. Eine richtige Naschkatze war auch Queen Elizabeth II. Auf ihrer Liste der liebsten Süßspeisen stand neben dem Sticky Toffee Pudding vor allem ein Schokoladen-Kekskuchen, der seit Generationen in der Königsfamilie gebacken wird.

Mit dem Schokoladen-Kekskuchen soll die ehemalige Königin, laut ihres Kochs, jedoch sehr eigen gewesen sein. Jeden Tag soll ein kleines Stück zum Afternoon-Tea verzehrt worden sein, reiste die Königin jedoch ab, musste der Kuchen mit. Sie bestand darauf, ihn bis zum letzten Stück zu essen, so "Harper's Bazaar".

König Charles III. und seine Frau Camilla stehen vor allem auf Bio-Lebensmittel. Der König lässt in verschiedenen Gärten der Residenzen auch selbst Gemüse anbauen. Auch Eier spielen eine große Rolle bei der Ernährung des Königs. In dem im Jahr 2006 erschienenen Buch "On Royalty" behauptete Jeremy Paxman, dass Charles verlangte, dass für ihn täglich sieben Eier gekocht werden – er aß jedoch nur eines, um sicherzustellen, dass es perfekt gekocht war. Diese Behauptung dementierte der ehemalige Prinz jedoch auf der Website des Clarence House. Wie der Autor also zu dieser eiweißreiche Story kam, bleibt weiterhin ein Geheimnis.

Seine Frau Camilla hingegen steht wohl wirklich auf Eier, sie liebt Rührei zum Frühstück mit zwei besonderen Zutaten: Muskatnuss und Zitronenschale. Manchmal gibt es auch Hering oder Lachs dazu und obendrauf darf es dann doch manchmal ein wenig königlich sein, mit ein bisschen Trüffel.

Quellen: Daily Mail, Harper's Bazaar, The Sun