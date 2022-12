Der britische Palast hat das Datum für die erste Geburtstagsparade für König Charles III. bekannt gegeben. In diesem Zuge verschafft der König seiner Frau sowie William und Kate neue militärische Titel.

Seit September ist König Charles III. im Amt, nun stehen die Pläne für seine erste Geburtstagsparade als König fest: Am 17. Juni 2023 wird die erste offizielle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" stattfinden, wie der Palast bekanntgab. Charles wird zwar erst am 14. November 75 Jahre alt, das Spektakel findet aber traditionell im Sommer statt.

Im Zuge dieser Ankündigung gab der Palast auch bekannt, dass ranghohe Mitglieder der royalen Familie neue militärische Titel erhalten. So wird Charles‘ Ehefrau Camilla zum "Colonel of the Grenadier Guards” ernannt. Diesen Titel übernimmt sie von Prince Andrew, der wegen des Epstein-Skandals um sexuellen Missbrauch seine militärischen Titel verloren hat.

Prinzessin Kates erster militärischer Titel

Prinz William bekommt ebenfalls einen neuen militärischen Titel, er darf sich künftig "Colonel of the Welsh Guards" nennen. Seine Frau Kate wiederum bekommt Williams alten Titel und wird "Colonel of the Irish Guards". Es ist der erste militärische Titel der Prinzessin von Wales.

Die militärischen Beförderungen der drei Royals stehen im Zusammenhang mit der Ankündigung zur kommenden Parade "Trooping the Colour". Die Truppenparade wird seit über 260 Jahren zu Ehren des Geburtstags des Monarchen abgehalten. Die Parade führt vom Buckingham Palast über die Prachtstraße The Mall bis zum Exerzierplatz Horse Guards Parade.

Laut Palast werden mehr als 1400 Gardesoldaten, 200 Pferde und 400 Musiker an der Parade teilnehmen. Die Soldaten sind in sieben Regimentern organisiert, von denen jedes einen Colonel aus der royalen Familie oder aus dem Militär hat. Der König selbst wird natürlich auch da sein. Zum Abschluss der Parade fliegen Flugzeuge und Hubschrauber der Royal Air Force vor den Augen der Königsfamilie vorbei.