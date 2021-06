Am 9. April ist Prinz Philip, der Ehemann der Queen, verstorben. Nun wurde der 99-Jährige in einer bewegenden Zeremonie beigesetzt. Der Sarg von Prinz Philip wurde von der Privatkapelle auf Schloss Windsor in den Schlosshof gebracht und dort auf einen Land Rover gehoben. Das Auto hatte Prinz Philip 16 Jahre lang mitentwickelt und nach seinen Wünschen gestalten lassen. So wurde beispielsweise die Farbe in ein spezielles Militärgrün umgeändert.

