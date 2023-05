Royal News Diskussion um TV-Auftritt: Darf sich die Nichte von König Willem-Alexander öffentlich im Badeanzug zeigen?

In den Niederlanden ist eine Diskussion um Gräfin Eloise van Oranje entbrannt. Sie hatte sich in einer TV-Sendung im Badeanzug gezeigt. Nach Meinung so mancher Royal-Experten schickt sich das nicht.