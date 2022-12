von Catrin Bartenbach Die Weihnachtsansprache des königlichen Oberhauptes hat in Großbritannien Tradition. Ob Charles III. sie ähnlich wie seine Mutter gestalten wird, bleibt allerdings spannend.

Großbritannien hat dieses Jahr mit dem Tod der Queen eine Zeitenwende erlebt, für die Briten und auch für Millionen Menschen auf der ganzen Welt schwer zu fassen, kannte man doch seit Jahrzehnten ausschließlich Elizabeth II. in dieser Rolle. An den neuen König Charles III. müssen sich viele Menschen im In- und Ausland wohl erst noch gewöhnen.

Royale Weihnachtsansprache

Trotzdem wird eine britische Feiertagstradition weiter erhalten bleiben, die dort in vielen Familien fest verankert ist: Am 1. Weihnachtsfeiertag um 15 Uhr britischer Zeit versammelt man sich vor dem Fernseher und schaut die königliche Weihnachtsansprache als wichtigen Teil des Festtagsprogramms.