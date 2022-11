Dem ehemaligen Rugby-Spieler und Ehemann der Nichte von König Charles III. steht ein Abenteuer im australischen Dschungel bevor. Er ist der erste britische Royal, der an der Show teilnimmt.

Erstmals zieht ein Mitglied der Royal Family ins britische Dschungelcamp ein. Mike Tindall (44), der Ehemann von Zara Tindall, einer Nichte von König Charles III., nimmt an der TV-Show "I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here!" teil, wie der Sender ITV mitteilte. Die Show wird erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in Australien gefilmt. Zuletzt fanden die Dreharbeiten in Wales statt.

Der ehemalige Rugby-Spieler Tindall hatte 2003 als Kapitän der englischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen. Er ist seit 2011 mit der Tochter von Charles' Schwester Prinzessin Anne verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Er sei sicher, dass alle seine Freunde bereit stünden, ihn für die schwersten Aufgaben auszuwählen, wurde Tindall von ITV zitiert.

Insgesamt treten zehn Prominente bei der Show an. Bekanntester Teilnehmer neben Tindall ist Popstar Boy George (61). "Es sind nur drei Wochen ohne Make-up", sagte der Frontmann der Band Culture Club ("Do You Really Want To Hurt Me"). Der Sänger zeigte sich überzeugt, dass er die Aufgaben lustig finden werde.