Sie kann nicht nur Kinder und Königs, sondern auch Klavier: Herzogin Kate überrascht die Briten als perfekte Entertainerin. Zum ersten Mal spielte sie öffentlich am Piano.

Die "Helene-Fischer-Show" fällt coronabedingt erneut aus und Silvesterpartys sind abgesagt: Dabei täte den Deutschen ein bisschen Aufmunterung und Glamour ganz gut. Auch wenn die Bespaßung nur aus dem Fernsehen kommt. Da hilft nur der Blick nach Großbritannien. Dort strahlte der Sender ITV an Heiligabend einen Leckerbissen aus – nicht nur für Royalisten.

Zu sehen war Herzogin Kate bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in der Westminster Abbey. Doch nicht nur das. Die Gemahlin von Thronfolger Prinz William überraschte als Entertainerin. Kate begleitete den schottischen Singer-Songwriter Tom Walker beim Song "For Those Who Can't Be Here" auf dem Klavier. Eine famose Darbietung.

Umgeben von dutzenden Kerzen saß die 39-Jährige in einem roten Kleid am Klavier und rührte die Zuschauer mit ihrem virtuosen Spiel zu Herzen. Auch Sänger Walker war von der Herzogin begeistert. "Ohne Zweifel war es ein einmaliges Erlebnis", sagte er dem US-amerikanischen Magazin "People". "Es ist nicht leicht, sich einfach mit ein paar Musikern, mit denen man nie zuvor gespielt hat, an ein Klavier zu setzen und Aufnahmen vor der Kamera zu machen."

Die Idee hatte Herzogin Kate selbst

Es war der erste Auftritt von Kate als Pianistin. Die Herzogin hatte schon als Kind Klavierunterricht erhalten. Öffentlich bewundern konnten die Briten ihr Spiel allerdings noch nie. Auch ihre Rolle als Moderatorin der Veranstaltung meisterte sie hervorragend. Bei der Weihnachts-Gala "Royal Carols: Together at Christmas", die bereits am 8. Dezember aufgezeichnet wurde, führte die Herzogin durchs Programm.

Die Idee zu der Veranstaltung, an der auch Ehemann Prinz William teilnahm, soll von Kate stammen. Bei der Gala wurden Helfer geehrt, die sich während der Pandemie im Vereinigten Königreich verdient gemacht hatten. Tausendsassa Kate überzeugt nicht nur als Mitglied der Windsors und Mutter – sondern auch als Conférencieuse. Und vielleicht stürmt sie mit ihrem Song schon bald die Charts.