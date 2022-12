Die jüngsten Vorwürfe gegen die britische Monarchie hat Wellen geschlagen. Dennoch sollen Harry und Meghan laut einer Insider-Quelle eine Einladung zur Krönung von Charles erhalten.

Trotz ihrer Vorwürfe gegen den Palast sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan einem Bericht zufolge zur Krönung von König Charles III. im kommenden Jahr eingeladen werden. "Alle Mitglieder der Familie werden willkommen sein", zitierte die "Daily Mail" am Samstag eine royale Insider-Quelle. Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. bereits neuer britischer Monarch, offiziell gekrönt wird er jedoch erst am 6. Mai 2023 in einer feierlichen Zeremonie. Am gleichen Tag wird Harry und Meghans Sohn Archie seinen vierten Geburtstag feiern.

Prinz Harry hat seinen Vater und Bruder attackiert

In einer mehrteiligen Netflix-Dokumentation erhob das Paar erneut Vorwürfe gegen den Palast. Sein Vater Charles habe die Unwahrheit gesagt und sein Bruder Prinz William habe ihn angeschrien, erzählt Harry vor laufender Kamera im Rückblick auf die Diskussionen über seinen Ausstieg aus dem Königshaus. Außerdem beschuldigten er und Meghan den Palast, gezielt negative oder falsche Informationen über sie an die Medien gegeben zu haben.

70-jähriges Thronjubiläum Jubel für Harry und Meghan: Paar besucht Gottesdienst für die Queen 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Prinz Harry und seine Frau Meghan sind neben anderen Mitgliedern der Royal Family mit Jubel vor dem Dankgottesdienst zu Ehren der Queen empfangen worden. Harry trug bei der Veranstaltung in der Londoner Kathedrale St Paul's seine militärischen Abzeichen, Meghan erschien im cremefarbenen Mantelkleid (von Dior) mit Hut. Es ist der erste offizielle Auftritt des Paares beim Thronjubiläum der Queen, zu dem die beiden mit ihren Kindern aus den USA nach London gereist sind. Und es ist der erste gemeinsame Termin bei einem offiziellen royalen Event seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus. Mehr

Die Royal Family beabsichtige nicht, öffentlich zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen, berichtete der "Telegraph". Man wolle Würde bewahren und nicht darauf bestehen, das letzte Wort zu haben, zitierte das Blatt seine Quellen.