Der britische König wird am 14. November 75 Jahre alt und lädt zu Tee und Tanz. Eingeladen werden Menschen, die wie er im Jahr 1948 geboren wurden

Der britische König Charles III. feiert am Vorabend seines 75. Geburtstags eine Party mit Gleichaltrigen auf seinem Landsitz Highgrove in der Grafschaft Gloucestershire. Eingeladen seien Menschen, die sich um die Gemeinschaft verdient gemacht hätten und wie der König im Jahr 1948 geboren worden seien - also zu den geburtenstarken Nachkriegs-Jahrgängen der "Baby Boomer" gehörten -, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Bei dem Afternoon Tea am 13. November mit Live-Musik und Tanz sollen demnach auch die 75. Jahrestage der Gründung des Nationalen Gesundheitsdiensts NHS und der Ankunft der ersten Gastarbeiter aus der Karibik ("Windrush-Generation") in diesem Jahr nachgefeiert werden.

Der König wurde am 14. November 1948 als ältestes Kind der späteren Queen Elizabeth II. und ihres Ehemanns Prinz Philip im Buckingham-Palast in London geboren. Mit dem Tod seiner Mutter am 8. September 2022 wurde Charles automatisch König. Kein britischer Monarch hatte länger im Wartestand als Thronfolger verbracht als er und keiner war älter, als er im Alter von 74 Jahren in der Londoner Westminster Abbey gekrönt wurde.