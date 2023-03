Der ehemalige Travestiekünstler und Moderator Paul O'Grady ist tot. Warum die Königsgemahlin Camilla um ihn trauert.

Die britische Königsgemahlin Camilla trauert um den Moderator und früheren Travestiekünstler Paul O'Grady. Der Brite ist am Dienstag im Alter von 67 Jahren gestorben. Kurz vor dem Auftakt des Staatsbesuchs Camillas und ihres Mannes König Charles III. am Mittwoch war auf dem Twitter-Auftritt der Königsfamilie zu lesen: "Zutiefst betrübt, vom Tod Paul O'Gradys zu hören, der eng mit Ihrer Majestät bei der Unterstützung (des Tierheims) Battersea zusammengearbeitet hat (...)."

O'Grady habe für eine Menge Lachen und viele "mit dem Schwanz wedelnde Erinnerungen" gesorgt, so die Mitteilung weiter. Dazu war ein Foto Camillas und O'Gradys mit einem kleinen Hund zu sehen.

O'Grady erlangte in Großbritannien in den 1980er Jahren als Drag-Queen Lily Savage Berühmtheit. Später arbeitete er als TV- und Radiomoderator. Unter anderem moderierte er die Dokuserie "For the Love of Dogs", die im Tierheim Battersea Dogs and Cats Home in London spielt. Camilla ist Schirmherrin des Tierheims und bekennende Hunde-Liebhaberin.