von Luisa Schwebel In Vorbereitung auf die große Krönungszeremonie am 6. Mai lud König Charles III. am Mittwoch zu einer Gartenparty auf dem Gelände des Buckingham Palastes ein. Zu Gast war unter anderem Lionel Richie, der beim Krönungskonzert auftreten wird.

Lionel Richies Anwesenheit bei König Charles' Gartenparty am Mittwoch im Buckingham Palast bewies: Die britischen Royals und US-Amerikaner sind sich nicht sehr ähnlich. Das hat bereits Meghan Markle verdeutlicht, als sie beschrieb, wie sie mit ihrer eher lockeren Art auf die unterkühlten Royals traf.

Richie, der beim Krönungskonzert am Samstag in Windsor auftreten wird, begrüßte sowohl Charles III. als auch dessen Gemahlin Camilla amerikanisch-herzlich. Letztere berührte er beim kurzen Plausch sogar mehrmals am Arm. Obwohl es eigentlich als Fauxpas gilt, Royals anzufassen, blieb Camilla gelassen. "Es ist schön, Sie zu sehen", sagte Camilla laut "Daily Mail" zu Richie und dessen Begleitung, Model Lisa Parigi.

Royals: Lionel Richie bei König Charles' Gartenparty

Der Musiker freute sich, beim ersten größeren Krönungsevent anwesend sein zu dürfen. Und obwohl er bereits auf den größten Bühnen der Welt gespielt hat, ist das Konzert in Windsor am kommenden Samstag etwas Besonderes. "In deiner Karriere gibt es Oscars, dann Grammys und dann eine Krönung. Willst du mich veräppeln? So etwas passiert nicht jeden Tag, also bin ich aufgeregt? Auf jeden Fall! Das wird das Beste, was es je gab", sagte er laut der britischen Zeitung.

Auch bei der eigentlichen Krönungszeremonie in der Westminster Abbey wird Richie vor Ort sein. "Zwickt mich mal jemand. Ich versuche wirklich, ruhig zu bleiben. Ich bin wie ein Kind zur Weihnachtszeit. Und die Beziehung, die ich zu King Charles habe, ist einfach wunderbar", sagte er. Er halte den Monarchen für einen Menschen, der sich kümmere. "Er legt selbst Hand an", sagte Richie über Charles. Die beiden Männer verbindet bereits seit Jahren eine geschäftliche Beziehung. Seit den Achtzigerjahren ist Richie Botschafter von Charles' Wohltätigkeitsorganisation Prince's Trust, die jungen Menschen aus schwierigen Bedingungen hilft.

"Meine Aufgabe ist es, die Dinge zu tun, die er nicht tun kann, Interviews und solche Dinge. Seine Zeit ist wertvoll", erklärte Richie bei der Gartenparty. Am Samstag wird seine Aufgabe sein, Hunderte geladene Gäste auf Schloss Windsor zu besingen. Eine Vorstellung, die selbst dem erfahrenen Musiker Respekt abverlangt. "Sobald die Lichter angehen und die Musik beginnt, wird es einfach fabelhaft. Macht euch bereit! Es wird magisch sein", sagte er.

