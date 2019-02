Prinz Harry und Herzogin Meghan scheuen auch in der Öffentlichkeit nicht vor liebevollen Gesten zurück. Gerade sind siee zu Besuch in Marokko. Auf einem Ausflug in der Hauptstadt Rabat probiert Meghan eine Kette - in der sich prompt ihr Haar verfängt. Prinz Harry hilft ihr spontan. Die zärtliche Geste begeistert Fans des royalen Paares im Netz: "Seht mal, wie liebevoll. Sagt Hallo zum sexiesten royalen Paar aller Zeiten." Es ist nicht sein erster Einsatz als Stylist seiner Frau. Als sie in Afrika ein Kochbuch vorstellt, überrascht eine Windböe Meghan. Auch da hilft Prinz Harry ihr, ihr Haar schnell wieder in Ordnung zu bringen. Angesichts so liebevoller Gesten bleiben die beiden bestimmt lange miteinander glücklich.