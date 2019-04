Die Kinder der britischen Königsfamilie genießen schnell die Aufmerksamkeit der Bevölkerung. Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und seiner Frau Kate wird am 23. April ein Jahr alt. Zu diesem Anlass veröffentlichte Kate drei bisher unbekannte Foto des Jungen, die schnell auf Social Media kommentiert wurden. Kate, die Herzogin von Cambridge, hatte die Fotos im Zuhause der Familie in Norfolk geschossen. Das noch ungeborene Kind ihrer Schwägerin Meghan Markle sorgt derweil für eine ganz andere öffentliche Debatte. Wenn es in wenigen Wochen geboren wird, ist es das erste Kind in der Königsfamilie, das afroamerikanische Wurzeln hat. Einige werten dies als Zeichen des Fortschritts, andere glauben nicht daran, dass Rassismus in der britischen Gesellschaft überwunden wurde. Autorin und Journalistin Afua Hirsch sagt dazu: "Es ist nicht einfach, Rassismus in den höflichen Kreisen in Großbritannien auf die Schliche zu kommen, weil wir nie etwas offensichtlich Rassistisches sagen, wir haben dafür unsere Codes, reden drumherum, aber damit ist das Problem noch nicht aus der Welt. Ich würde mir wünschen, dass Journalisten sich ehrlicher hinterfragen, und wenigstens bereit wären anzuerkennen, dass sie Meghan anders behandelt haben." Für Ingrid Seward, die Verlegerin des "Majesty" Magazins, stellt die Geburt von Meghans Kind einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Königsfamilie dar. "Wenn die Monarchie überleben will, muss sie sich weiterentwickeln und mehr mit der multikulturellen Gesellschaft, in der wir leben, im Einklang sein." Auch Kates Kinder markieren eine Veränderung: Aufgrund einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2013 ist Prinzessin Charlotte in der Thronfolge nicht nach hinten gerutscht, als ihr Bruder Louis geboren wurde.