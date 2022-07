Erneut sorgt eine Buch-Passage über die britische Royal Family in England für schockierte Reaktionen. Im Mittelpunkt steht diesmal Herzogin Camilla und was sie angeblich zu Prinz Harry gesagt haben soll.

Es ist gut eineinhalb Jahre her, da erhob Herzogin Meghan im Gespräch mit Oprah Winfrey schwere Vorwürfe gegen die Familie ihres Ehemannes Prinz Harry. Ein Familienmitglied habe Prinz Harry gefragt, wie dunkel wohl die Hautfarbe ihres ersten gemeinsamen Kindes sein könnte, erzählte Meghan damals. Jetzt sorgt ein ähnlicher Kommentar für wütende Reaktionen.

Royals: Herzogin Camilla im Zentrum der Kritik

In seinem neuen Buch "Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors" beschreibt Tom Bower einen Vorfall, der sich angeblich ebenfalls vor der Geburt von Meghans und Harrys Sohn Archie zugetragen haben soll. 2016 soll Herzogin Camilla ihrem Stief-Schwiegersohn Harry gesagt haben, dass es doch "lustig" sei, sollte sein Kind "rotes Afro-Haar" haben.

Doch in den sozialen Netzwerken sorgen sie trotzdem für wütende Reaktionen. "Camilla soll gesagt haben, dass es 'lustig' wäre, wenn das Kind von Harry und Meghan rothaarige Afro-Haare hätte. Zunächst einmal ist an einem Kind mit rothaarigen Afro-Haaren nichts auszusetzen, und wenn sie das lustig findet, sagt das sehr viel über ihre Ansichten über schwarze Menschen aus", twitterte Journalistin Lorraine King.

Diskussionen im Netz

Andere wiederum kommentierten, über das Aussehen eines Kindes zu spekulieren, sei üblich und daher keine verwunderliche Neuigkeit. "Es ist überhaupt nicht schockierend, dass Camilla Parker-Bowles das gesagt hat. Rote Haare und Afros sind beide verpönt, also soll das Paar, dessen Kind sie verachten, natürlich beides haben", erwiderte daraufhin eine andere Nutzerin.

Weder Prinz Harry noch Herzogin Meghan haben sich zu den Passagen aus Tom Bowers Buch bislang geäußert. Und auch Clarence House, der Sitz von Prinz Charles und Herzogin Camilla, schweigt bislang. Allerdings ließen Quellen aus Camillas Umfeld verlautbaren, bei der Geschichte handele es sich um "Unsinn".

Quellen: "The Mirror" / "The Daily Mail" / Twitter