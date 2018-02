Aufwärmen am Teekessel - diese Pause konnte Herzogin Kate am Freitag sicher gut gebrauchen. In der norwegischen Hautpstadt Oslo besuchten Prinz William und seine mit dem dritten Kind schawngere Frau ein nachmittägliches Skiprogramm für Kinder. Der Abstecher ist Teil der viertägigen Skandinavienreise der britischen Royals, die sie bereits am Donnerstag nach Norwegen führte. Dort landete das britische Thronfolgerpaar bei eisigen Temperaturen und wurde noch auf dem Rollfeld von den royalen Kollegen, dem norwegischen Kronprinzen Haakon und seiner Frau Mette-Marit begrüßt. Weiter ging es zum Empfang ins Osloer Stadtschloss, wo auch Königin Sonja und König Harald die entfernte Verwandtschaft willkommen hießen. Die norwegische Monarchie in ihrer heutigen Form besteht erst seit Anfang des 20. Jahrhunderst. Nach der Unabhängigkeit von Schweden wurde ein dänischer Prinz zum König von Norwegen gemacht. Dessen Familie hatte deutschen Wurzeln, über die die norwegische Königsfamilie auch mit William verwandt ist. Vor dem Aufenthalt in Oslo hatten die Nummer zwei der britischen Thronfolger und seine Frau Norwegens Nachbarland Schweden besucht. Zum Wochenende ging es dann wieder heim nach London.