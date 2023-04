von Luisa Schwebel Ostern ist ein wichtiges Fest für die britische Königsfamilie. Doch in diesem Jahr werden sie es zum ersten Mal nach dem Tod der Queen feiern. Was das für die Planung bedeutet.

König Charles III. ist als Monarch nicht nur der Kopf der Königsfamilie, sondern auch Oberhaupt der Kirche von England. Christliche Feiertage haben innerhalb der britischen Royals eine große Bedeutung. Auch der verstorbenen Queen Elizabeth II. war besonders das Osterfest wichtig.

Royals: Erstes Ostern nach dem Tod der Queen

In diesem Jahr werden die Mitglieder der britischen Royal Family das erste Ostern nach dem Tod ihrer geliebten Königin, Mutter und Oma verbringen. Im vergangenen Jahr schaffte es die Queen bereits nicht, nach Windsor zu reisen, um mit den anderen Familienmitgliedern zu feiern. Charles, Camilla und Co. sind es also durchaus gewöhnt, nicht jedes Fest an der Seite der Königin zu sein. Und doch dürfte die Stimmung in diesem Jahr anders sein als sonst.

"Da Ostern in diesem Jahr früh ist, ist es auch der zweite Jahrestag des Todes von Prinz Philip am Ostersonntag, und die Queen Mum starb am Karfreitag von Ostern 2002 – vor 21 Jahren. Ich denke, die Stimmung wird fröhlich sein, denn sie waren alle sehr alt, aber [gleichzeitig auch] nachdenklich", erklärt Royal-Autorin Ingrid Seward in der britischen Zeitung "The Sun".

Diese Royals dürften dabei sein

"Wahrscheinlich wird es in der Privatkapelle des Schlosses einige besondere Gebete nur für die Familie und den unmittelbaren Haushalt geben", so Seward. "Es wird auch eine Erwähnung während des Ostergottesdienstes in der St. George's Chapel für die Königin und Philip geben. Die gesamte königliche Familie, die im Schloss wohnt, wird wie immer daran teilnehmen", ist sich die Expertin sicher.

In den britischen Medien ist man sich sicher, dass Charles III. und Camilla als Gastgeber die Rolle der verstorbenen Queen erfüllen werden. Und Seward verrät, wer auf der Gästeliste für das familiäre Ostern stehen wird: "Die ganze Familie wird dabei sein: Die Chattos und ihre Kinder [Lady Sarah Chatto ist die Nichte von Queen Elizabeth II., Anm. d. Red.], Prinzessin Anne und Tim Laurence, Zara und Mike Tindall und ihre Kinder, Peter Phillips und seine beiden Mädchen, Sophie und Edward und ihre beiden Kinder, Beatrice und Eugenie mit ihren Ehemännern und Kindern."

Dazu kommen – natürlich – noch William und Kate samt Kindern, "außerdem Lord Snowdon und möglicherweise seine Kinder. Es ist immer die gleiche Gruppe, und das schon seit vielen Jahren", so Seward.

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden vier Familienmitglieder fehlen: Meghan, Harry und die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet werden Ostern vermutlich gemeinsam in Kalifornien verbringen. Im vergangenen Jahr waren die Sussexes während des Festes in den Niederlanden. Sie besuchten dort die von Prinz Harry gegründeten Invictus Games.

