Während Matthias Schweighöfer zu privaten Angelegenheiten in der Vergangenheit vornehmlich geschwiegen hatte, zeigt sich der Schauspieler seit einigen Monaten ziemlich offenherzig. Immer wieder postet Schweighöfer auf Instagram Fotos von oder mit Freundin Ruby O. Fee. Und auch die 23-Jährige nutzt die Fotoplattform, um immer wieder Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Beziehungsalltag zu teilen.

Ruby O. Fee spricht über Matthias Schweighöfer

Der Zeitschrift "Bunte" hat die Schauspielerin jetzt verraten, was sie an ihrem Freund am meisten schätze. "Was ich am allermeisten an ihm liebe, ist, wie er sich über einfache Dinge freuen kann - und das ist so schön mit anzusehen", verrät sie. Schweighöfer sage Dinge zu ihr wie: "Guck dir mal den Himmel an, der ist ja so schön blau! Schau mal!" Es sei also die Begeisterungsfähigkeit, die sie am meisten fasziniere.

Den nächsten Schritt in ihrer Beziehung - zusammenzuziehen - wollen die beiden aber offenbar (noch) nicht gehen. "Wir sind so glücklich, wie das zurzeit funktioniert. Wir haben keinen Druck", verrät O. Fee. Beide wohnen in Berlin, sie in einer Wohngemeinschaft. Auch der große Altersunterschied von 15 Jahren sei kein Problem in ihrer Partnerschaft. Sie können "viel voneinander lernen, was sehr schön ist", erzählt die in Costa Rica geborene Schauspielerin.

Beziehung seit Anfang des Jahres

Erst Ende Januar dieses Jahres hatte Schweighöfer die Trennung von seiner langjährigen Lebensgefährtin Ani Schromm verkündet. Demnach haben sich die beiden "schon vor über einem Jahr getrennt", zum Schutz der gemeinsamen Kinder das Liebes-Aus aber geheim gehalten. Im gleichen Statement verkündete der 38-Jährige, dass es bereits eine neue Frau in seinem Leben gäbe. Kurze Zeit später kam heraus, dass es sich dabei um Ruby O. Fee handle.

Quelle: Bunte