Ruby O. Fee über Matthias Schweighöfer "In jeder Beziehung steckt eine Menge Arbeit"

Seit 2019 sind die Schauspieler Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer ein Paar. Das ist das Geheimnis ihrer Liebe.

Ruby O. Fee (26) und Matthias Schweighöfer (41) sind seit über vier Jahren liiert und wirken glücklicher denn je. Der Schein trügt nicht: "Matthias ist meine Heimat, das fühlt sich wie Nach-Hause-Kommen an", schwärmt die Schauspielerin von ihrem Freund. Von ungefähr komme das Liebesglück aber nicht, betont sie in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte": "In jeder Beziehung, ob zur Familie, zu Freunden oder dem Partner steckt eine Menge Arbeit". Sich zu sehen und zu hören, sei das Geheimnis.

Zudem würde sich das Paar gegenseitig pushen. "So sollte es ja bestenfalls in einer Partnerschaft sein", findet Ruby O. Fee. Sie habe ihrem Partner dabei geholfen, seine Flugangst zu überwinden. Dieser habe sie im Gegenzug motiviert, sich den Traum von einer eigenen Produktionsfirma zu erfüllen. Heute ist Ruby O. Fee Inhaberin des Unternehmens "Lil Leopard" und fliegt regelmäßig mit Matthias Schweighöfer nach Los Angeles. "Wir bauen uns dort gemeinsam etwas auf", erklärt sie.

Sind Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer verlobt?

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden zusammenarbeiten: Für Schweighöfers Netflix-Film "Army of Thieves", bei dem er auch Regie führte, standen sie bereits Ende 2021 gemeinsam vor der Kamera. Im kommenden Jahr stünden weitere "spannende Projekte" an.

Deshalb hätten sie aktuell "kaum Zeit, eine Hochzeit zu planen", sagt Ruby O. Fee und räumt damit mit den Gerüchten um eine Verlobung auf. "Wir sind nicht verlobt oder verheiratet", stellt sie klar. Vielleicht seien sie aber am Planen, scherzt die Schauspielerin.

Das Paar hatte seine Beziehung im Februar 2019 öffentlich gemacht. "Wir sind jetzt schon seit über einem Jahr zusammen und es passt einfach", schwärmte Matthias Schweighöfer damals in einem Interview.