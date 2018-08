Für Schauspielerin Ruby Rose (32, "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage") ist mit ihrem Casting als Batwoman ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Sie wird die lesbische Comicfigur in einer neuen, geplanten Serie des US-Senders The CW spielen. Doch nicht alle Fans scheinen sich mit der gebürtigen Australierin zu freuen. Offenbar hagelte es vor allem auf Twitter jede Menge Kritik und Hasskommentare. Ruby Rose zog daraufhin die Reißleine und löschte ihren kompletten Account.

"Ich habe mich mit 12 geoutet!"

In einer mittlerweile nicht mehr einsehbaren letzten Nachricht auf Twitter, schrieb Ruby Rose US-Medienberichten zufolge unter anderem: "Wenn Frauen und Minderheiten sich zusammentun, sind wir nicht aufzuhalten ... wenn wir uns gegenseitig zerreißen, ist das viel verletzender als von irgendeiner anderen Gruppe." Sie wünsche sich, dass alle "ein bisschen freundlicher" wären und sich gegenseitig unterstützen würden. Vor allem einen Aspekt der Kritik könne sie nicht nachvollziehen: Offenbar bemängelten etliche Fans, dass Rose nicht lesbisch genug sei, um die Rolle von Batwoman zu spielen.

Für die 32-Jährige sei das "das lustigste und lächerlichste" was sie je gelesen habe. "Ich habe mich mit 12 geoutet!". In den letzten fünf Jahren sei ihr stets vorgeworfen worden, sie sei "zu homosexuell". "Woher kommt euer Sinneswandel", fragte Rose fassungslos. "Ich habe mich nicht verändert." Um wieder mehr als vier Stunden Schlaf zu bekommen und sich mit all ihrer Energie auf ihre zwei nächsten Projekte konzentrieren zu können, mache sie Schluss mit Twitter. "Wenn ihr mich braucht, ich bin über mein Bat Phone erreichbar", schließt sie ihren Post.

Ruby Rose ist nicht der erste Promi, der via Social Media Kritik einstecken muss und daraus Konsequenzen zieht. "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (14) hat Twitter ebenfalls verlassen - wegen Cyber-Mobbing. Ihr Account existiert zwar noch, doch der letzte Tweet stammt aus Dezember 2017. Auch "Star Wars"-Heldin Kelly Marie Tran (29) wurde Opfer von Mobbing und löschte alle ihre Instagram-Posts.