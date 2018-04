Ruby Rose (32, "John Wick 2") und Musikerin Jessica Origliasso (33) haben sich getrennt. Das hat die "Orange Is the New Black"-Schauspielerin in ihrer Instagram Story und auf Twitter bestätigt. "Ich habe die vergangenen zwei Jahre mit Lernen und mein Leben mit einem unglaublichen Menschen verbracht", schreibt Rose. Über diese Erfahrung sei sie sehr glücklich. "Schweren Herzens muss ich mitteilen, dass Jess und ich uns vor wenigen Monaten getrennt haben", so die gebürtige Australierin weiter.

Kein Aprilscherz

Im Bösen haben sich die beiden aber wohl nicht getrennt. Wie Rose erklärt, werde sie Origliasso weiterhin unterstützen und ihr "größter Verfechter" sein. "Wir lieben uns immer noch sehr", so Rose. Doch spurlos scheint das Ganze nicht an ihr vorüber zu gehen: "Trennungen sind für die Betroffenen immer äußerst schwierig, ich kann aber nur dankbar sein für die Erfahrungen, die wir gemeinsam erlebt haben."

An alle, die glaubten, Ruby Rose mache nur einen Aprilscherz, hatte die Schauspielerin eine weitere Botschaft parat: "Mir ist klar, dass es 'der 1. April' ist, aber ich würde niemals etwas so Persönliches für einen Aprilscherz verwenden."