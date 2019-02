Der Tod des legendären Fußball-Managers Rudi Assauer hat Fußball-Deutschland am Mittwochabend geschockt. Sein ehemaliger Verein FC Schalke 04 bestätigte den Tod via Twitter. Kurz nach dieser traurigen Nachricht musstedie Mannschaft des FC Schalke im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf ran. Via Twitter verkündete der Club vor Spielbeginn, dass die Mannschaft mit Trauerflor auflaufen werde. Schöne Geste vom Gegner: Auch die Düsseldorfer trugen in Gedenken an den großen Fußball-Manager Trauerflor.

"Die Nachricht war definitiv ein Thema bei uns. Uns hat sie erreicht, als wir auf dem Weg in die Kabine waren. Die Spieler haben direkt darüber gesprochen und wir natürlich auch", gab Schalke-Trainer Domenico Tedesco nach dem 4:1-Sieg der Knappen zu. Torhüter Ralf Fährmann sei zwar "der einzige im Team, der ihn persönlich kannte", so Tedesco weiter. "Nichtsdestotrotz ist uns allen bewusst, welche Bedeutung diese Person für diesen Verein hatte. Umso schöner ist es, dass wir mit dem Sieg den Tag ein wenig positiver gestalten konnten."

Fullscreen

Rudi Assauer - "wir werden dich nie vergessen"

Vor Anpfiff hatte es zudem eine Schweigeminute gegeben. Schalke-Boss Clemens Tönnies, 62, sagte einige Worte über den Verstorbenen. "Ohne Rudi Assauer würden wir heute nicht in der Veltins-Arena sein. Wir sind alle unendlich traurig und werden dich nie vergessen", so Tönnies. Auf den Video-Leinwänden im Stadion war ein Schwarz-Weiß-Foto von Assauer zu sehen, auf dem er in seiner typischen Art eine Zigarre im Mund trägt.

"Das, was sich Rudi an diesem wichtigen Tag wünschen würde, wäre ein gutes Fußballspiel. Und das will ihm die Schalker Familie geben", hatte Tönnies vor Anpfiff versprochen - und die Schalke-Familie hielt ihr Versprechen. "Legenden sterben nie - Ruhe in Frieden Rudi!" - am Ende dieses emotionalen Fußballabends präsentierten die Profis des FC Schalke 04 vor den Fans der Nordkurve ein langes schwarzes Banner mit dieser Aufschrift. Und hüpfend feierten sie den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Auch das hätte sich Assauer sicher so gewünscht.

"Verblassende Erinnerungen an mein Leben"

Rudi Assauer wurde 74 Jahre alt. Er litt an Alzheimer. Assauer war von 1981 bis 1986 und 1993 bis 2006 Manager auf Schalke. Für seine Verdienste dankte ihm der Club via Twitter: "Du hast unseren Verein geprägt wie kaum ein Zweiter". Von Assauers Alzheimer-Erkrankung erfuhr die Öffentlichkeit Anfang 2012. Er schrieb darüber in seinem Buch, "Wie ausgewechselt: Verblassende Erinnerungen an mein Leben". Daraus geht hervor, dass er 2010 die Diagnose erhalten hat. Assauer war zweimal verheiratet. Aus seiner ersten Ehe stammen zwei Töchter.